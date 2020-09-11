Если верить в чудеса и пригласить в гости сказку, то она обязательно придет. Для настоящего волшебства нет границ, а для сказки не важны время и место.

Соприкоснуться с волшебным миром театра — мечта многих. Он всегда ассоциируется с чем-то особенным, праздничным, волнующим и торжественным. Волшебство, которым окутано все происходящее, заставляет отвлечься от повседневных дел и насладиться непередаваемой магической атмосферой.

На основе истории «Вокруг света за монету» была создана театральная постановка, которую вместе с книгой уже ранее презентовали в школах. А теперь каждый ребенок сможет почувствовать магию театра благодаря спектаклю от команды The Magic.





Это история о том, что добро всегда побеждает зло. Она повествует о мальчике и его фантастическом друге. Вместе они путешествуют по всему миру с помощью монеты-амулета и преодолевают различные препятствия на своем пути.

Сценаристы умело адаптировали текст книги под спектакль. Он получился живой и динамичный. Такого масштаба школы Узбекистана еще не видели. Герои тонко передают все волшебство, которое хотели показать авторы книги.

Скоро постановки возобновятся и выездная группа артистов сможет радовать детей каждой школы Узбекистана.

По вопросам сотрудничества и аренды можно обращаться по телефону: (+998) 71−202−77−99.

В данный момент парк Magic City находится на стадии строительства.

На правах рекламы.