Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил закон «О правах лиц с инвалидностью», который заменит закон «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан». Документ вступит в силу после подписания президентом.

В законе основными принципами обеспечения прав лиц с инвалидностью определены доступность объектов и услуг, вовлечение лиц с инвалидностью в жизнь общества и государства, уважение развивающихся способностей детей с инвалидностью и их права сохранять свою индивидуальность.

В документе закреплены права лиц с инвалидностью на неприкосновенность частной жизни, на семью и семейное окружение, на гражданство и свободное передвижение, на жилье.

Органы власти на местах обязаны создавать условия для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью, включая лиц, использующих кресла-коляски и собак-поводырей, ко всем объектам социальной инфраструктуры (жилым помещениям, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, объектам здравоохранения и спорта, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

Доступность транспортных средств и дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью обеспечивается организациями (независимо от организационно-правовой формы), которые занимаются транспортным обслуживанием населения, при участии общественных объединений лиц с инвалидностью. Собственники гостиниц обязаны оборудовать не менее одного номера от общего номерного фонда, доступного для лиц с инвалидностью, пользующихся креслом-коляской.

В закон включена статья, предусматривающая порядок использования лицами с инвалидностью факсимильной подписи — специально изготовленного штампа, заменяющего собственноручную подпись лица с инвалидностью, который в силу состояния здоровья (нарушение зрения, отсутствие конечностей, нарушение координации движений, паралич) не имеет возможности собственноручно проставлять подпись.

Документом также прописывается порядок признания гражданина лицом с инвалидностью. В частности, установлено, что освидетельствование проводится не позднее 10 дней со дня принятия медицинских документов медико-социальными экспертными комиссиями.

Закон определено, что финансирование индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью осуществляется за счет средств госбюджета и источников, не запрещенных законодательством. Расходные обязательства по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации, в том числе их изготовление и ремонт, также финансируются государством.

Отдельная глава закона посвящена охране здоровья лиц с инвалидностью и социальной помощи им. Закреплено, что квалифицированная медицинская помощь лицам с инвалидностью оказывается бесплатно. Кроме того, лица с инвалидностью имеют право на бесплатное санаторно-курортное оздоровление, а также обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей с инвалидностью.

Законом закрепляется право лиц с инвалидностью на образование в образовательных организациях всех уровней и в течение всей жизни в целях наиболее полного развития их способностей и участия в жизни общества и государства.

Для всестороннего и гармоничного развития детей с инвалидностью, формирования у них общественной активности, привития интереса к труду, приобщения к науке, технике, искусству и спорту образовательные учреждения совместно с госорганами обязаны обеспечивать доступность внешкольного образования детям с инвалидностью, создавая для этого необходимые условия.

Документом запрещается дискриминация по признаку инвалидности в отношении всех форм трудовых отношений, включая условия приема на работу, найма, осуществления трудовой деятельности, сохранения работы, продвижения по службе (работе), а также обеспечения безопасных условий труда.

Не допускается привлечение лиц с инвалидностью к работе в ночное время, а также к сверхурочным работам и работе в выходные дни. Работающим лицам с инвалидностью I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени без уменьшения оплаты труда и предоставляется ежегодный основной удлиненный отпуск.