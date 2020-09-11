Компания FDG представляет жилой комплекс Fayzli, расположенный в Яшнабадском районене по ул. Карасу неподалеку от бывшего дворца культуры авиастроителей. Это уютный жилой дом, в который хочется возвращаться каждый день, где всегда звенит беззаботный детский смех, родители здоровы, а на столе ждет горячий и сытный ужин.





ЖК Fayzli — это не просто очередная новостройка любимого Ташкента. Это место, которое можно с гордостью, теплотой и любовью называть своим родным домом.

Преимущества:

подземный паркинг на 45 машиномест;

круглосуточная охрана;

тихие лифты;

естественное озеленение придомовой территории;

эффектное оформление фасада в современной стилистике;

полноценная детская и спортивная площадка;

большие коммерческие зоны на первом этаже.





Также неподалеку от Fayzli открылась новая станция наземной ветки метрополитена — «Бекат-2». Дойти до нее можно пешком всего за 12 минут, а доехать до центра на автомобиле — за 10 минут. Рядом с домом располагаются аптеки, магазины, банки и прочие объекты городской инфраструктуры, которые так необходимы для комфортной жизни.





Компания FDG учла огромный накопленный опыт, полученный при разработке жилых комплексов Parkent Plaza и Riverside, и создала удобные и просторные планировочные решения для ЖК Fayzli.

Доступные площади квартир:

однокомнатные — 39,04 кв. м;

трехкомнатные — 63,16 и 75,27 кв. м;

четырехкомнатные — 87,16 кв. м;

пятикомнатные — 103,39 кв. м.





Каждая квартира оснащена отдельным балконом и просторным коридором. Комнаты расположены таким образом, чтобы жильцам было максимально уютно и комфортно. Планировочные решения предусматривают места для установки шкафов и хранения вещей.

На старте продаж компания FDG готова предложить первым клиентам выгодные условия приобретения квартиры. Оставить заявку можно по телефону: (+998) 78−150−55−11.

«Fayzli — уютный дом, в котором хочется жить».

Сайт: fayzlihome.uz

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