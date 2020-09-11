Компания FDG представляет жилой комплекс Fayzli, расположенный в Яшнабадском районене по ул. Карасу неподалеку от бывшего дворца культуры авиастроителей. Это уютный жилой дом, в который хочется возвращаться каждый день, где всегда звенит беззаботный детский смех, родители здоровы, а на столе ждет горячий и сытный ужин.
ЖК Fayzli — это не просто очередная новостройка любимого Ташкента. Это место, которое можно с гордостью, теплотой и любовью называть своим родным домом.
Преимущества:
- подземный паркинг на 45 машиномест;
- круглосуточная охрана;
- тихие лифты;
- естественное озеленение придомовой территории;
- эффектное оформление фасада в современной стилистике;
- полноценная детская и спортивная площадка;
- большие коммерческие зоны на первом этаже.
Также неподалеку от Fayzli открылась новая станция наземной ветки метрополитена — «Бекат-2». Дойти до нее можно пешком всего за 12 минут, а доехать до центра на автомобиле — за 10 минут. Рядом с домом располагаются аптеки, магазины, банки и прочие объекты городской инфраструктуры, которые так необходимы для комфортной жизни.
Компания FDG учла огромный накопленный опыт, полученный при разработке жилых комплексов Parkent Plaza и Riverside, и создала удобные и просторные планировочные решения для ЖК Fayzli.
Доступные площади квартир:
- однокомнатные — 39,04 кв. м;
- трехкомнатные — 63,16 и 75,27 кв. м;
- четырехкомнатные — 87,16 кв. м;
- пятикомнатные — 103,39 кв. м.
Каждая квартира оснащена отдельным балконом и просторным коридором. Комнаты расположены таким образом, чтобы жильцам было максимально уютно и комфортно. Планировочные решения предусматривают места для установки шкафов и хранения вещей.
На старте продаж компания FDG готова предложить первым клиентам выгодные условия приобретения квартиры. Оставить заявку можно по телефону: (+998) 78−150−55−11.
«Fayzli — уютный дом, в котором хочется жить».
Сайт: fayzlihome.uz
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