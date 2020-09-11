Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу утвердил постановление об образовании Янгихаётского района в составе города Ташкента, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Документом предусмотрено изменение границ Зангиатинского, Куйичирчикского, Янгиюльского и Уртачирчикского районов Ташкентской области, а также Сергелийского и Бектемирского районов Ташкента.

Площадь новообразованного района составляет 4419,6 га, из них 2131,2 га выделены из территории столицы, 2288,4 га — из Ташкентской области.

На территории района имеются 115 промышленных предприятий, 277 предприятий по оказанию услуг, 1148,8 га сельскохозяйственных угодий и 388,8 га приусадебных земель населения.

Как отмечается в сообщении, вновь образованный район входит в категорию районов, находящихся в ведении Ташкента, с населением 147 тысяч человек (5,8% населения столицы). Планируется разработать отдельную Программу по комплексному развитию района и определению его дальнейшей перспективы.

На заседании сенаторы также утвердили постановление об образовании Давлатабадского района в составе города Намангана Наманганской области.

Давлатабадский район был основан 29 августа 1977 года и занимал площадь 1125 га. Решением Олий Мажлиса от 12 декабря 2003 года район был упразднен и 1 января 2004 года вошел в состав Намангана.

Согласно постановлению Сената, Давлатабадский район создается на территории 4686 га земельной площади Намангана (26%), что почти в 4,2 раза больше по сравнению с Давлатабадским районом, существовавшим до 2004 года. Население района составляет 149,6 тысячи человек, или 23,8% населения города. Будут созданы хокимият района, все районные отделения министерств и ведомств в пределах 21 штатной единицы.

Во вновь образованном районе планируется построить 25 махаллинских сходов граждан, 33,8 тысячи квартир, 421 многоквартирный дом, 3 профессиональных колледжа, 18 средних школ, 24 дошкольных образовательных учреждений, 5 медицинских учреждений, образовано 1280 га сельскохозяйственных угодий, 698 хозяйственных объектов, 429 промышленных предприятий и 2 объекта культурного наследия.

Предложения о создания Янгихаётского района Ташкента и Давлатабадского района Намангана ранее выдвинул президент Шавкат Мирзиёев.