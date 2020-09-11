Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил закон «О профилактике и лечении наркологических заболеваний», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Документ вступит в силу после подписания президентом.

Законом закреплено, что государство гарантирует лицам, страдающим наркологическими заболеваниями, консультативно-диагностическую, лечебную, психопрофилактическую, реабилитационную, социальную помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

Наркологическую помощь населению оказывают наркологические учреждения государственной системы здравоохранения или частные медицинские учреждения, имеющие лицензию. Наркодиспансеры организуются в Каракалпакстане, областях, Ташкенте, а также крупных городах страны в качестве самостоятельных лечебно-профилактических учреждений республиканского, областного, городского или межрайонного уровня.

Профилактика наркологических заболеваний предусматривает комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий для выявления и устранения причин и условий, которые способствуют распространению и немедицинскому употреблению психоактивных веществ, в том числе злоупотреблению алкоголем, предупреждение развития их негативных личностных, социальных и медицинских последствий.

Органы самоуправления граждан, согласно закону, помогают инспекторам по профилактике органов внутренних дел в профилактическом учете лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, в том числе склонных к антисоциальному поведению.

Решение о направлении на принудительное лечение лица, страдающего наркологическим заболеванием, принимается в его присутствии в20-дневный срок судом по месту его жительства или по месту нахождения наркологического учреждения, указывается в законе.