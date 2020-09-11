Кредитные каникулы в Узбекистане могут быть продлены и после 1 октября, заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, банки до 1 октября продлили сроки платежей по кредитам на общую сумму 26,5 трлн сумов, свыше 19 трлн сумов приходится на корпоративных клиентов, оставшаяся часть — на физических лиц.

Для обеспечения стабильности банковской системы Центробанку совместно с коммерческими банками было поручено возобновить и обеспечить бесперебойную деятельность предпринимателей, чтобы они начали получать доход и погашать задолженность.

По состоянию на 1 сентября число предприятий, у которых резко снизились денежные поступления (приостановили деятельность), составило 38 тысяч (на 1 мая — 118 тысяч, 1 июля — 69,7 тысячи, 1 августа — 55 тысяч).

Мамаризо Нурмуратов отметил, что в 2019 году Центральный банк с экспертами Всемирного банка разработал новые правовые основы кредитных каникул для заемщиков при возникновении финансовых трудностей.

«Мы хотим предложить порядок, который вступает в практику с 1 октября, согласно которому банки самостоятельно будут решать вопрос отсрочки выплат по кредиту, исходя из денежных потоков каждого клиента. Нужно учесть только один факт, что [этот механизм будет применяться], если карантинные меры не будут снова ужесточены», — заявил он.

Глава ЦБ предупредил, что если эпидемиологическая ситуация снова ухудшится, у банков есть возможность справиться с этим в определенный промежуток времени с учетом показателя достаточности капитала и доходности банков.

«Если нужно будет снова отсрочить кредиты, мы на это пойдем. Это, конечно же, повлияет на качество [кредитного портфеля], возможность выдавать новые кредиты. Но мы будем вынуждены отсрочить старые кредиты, если карантинные меры будут ужесточены», — подчеркнул Мамаризо Нурмуратов.

Глава регулятора, отвечая на вопрос о возможном кризисе корпоративного сектора в связи с ростом неплатежей среди предприятий, заявил, что для обеспечения непрерывности процесса производства и расчетов все банки сейчас активно пользуются инструментами револьверного кредитования.

«Мы сегодня не наблюдаем существенный, чрезмерный рост дебиторской и кредиторской задолженности между хозсубъектами. Это в основном связано с ужесточением платежной дисциплины, то есть преобладанием в расчетах предоплаты, других аккредитивных форм расчетов и отчасти с кредитованием со стороны коммерческих банков», — сказал глава Центробанка.

Принцип действия револьверного (возобновляемого) кредита заключается в следующем: заемщик пользуется деньгами банка в рамках предоставленного кредитного лимита, каждое погашение кредита тут же восстанавливает (восполняет) лимит на сумму пополнения.