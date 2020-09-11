Ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане увеличивается четвертый день подряд. 10 сентября он составил 749 случаев (9 сентября — 512, 8 сентября — 443, 7 сентября — 312). Это рекордный показатель с 3 августа, когда было зарегистрировано 748 случаев (статистика).

Общее количество подтвержденных в стране случаев достигло 45679, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Число случаев смерти пациентов с COVID-19, по статистике Минздрава, увеличилось за день на 7 человек (Ташкентская область — 4, Ташкент — 3) и достигло 373.

В числе погибших — 79-летняя жительница Зангиатинского района С. Ж, 46-летний житель Ахангарана С. Т, 60-летняя Ж. Х и 76-летняя К. Х, проживавшие в Ахангаранском районе, 70-летний житель Алмазарского района Б. У, 61-летний Х. Ф и 81-летняя Т. К из Юнусабадского района.

Число выздоровевших выросло на 343 и составляет 42555, или 93% (днем ранее — 94%).

На лечении в медучреждениях находится 2751 пациент (днем ранее эта цифра составляла 2352), состояние 439 (427) из них тяжелое, 224 (219) — крайне тяжелое.

7 сентября в Узбекистане было проведено 35293 тестов на коронавирус (6 сентября — 41726, 5 сентября — 38164, 4 сентября — 35435, 3 сентября — 27689), а всего с начала пандемии (до 7 сентября) — 2,63 млн тестов, сообщили «Газете.uz» в штабе по борьбе с коронавирусом.

Источник: Минздрав.