Министерство юстиции первым среди органов государственного управления Узбекистана получило сертификат международного стандарта управления по противодействию коррупции ISO 37001:2016 «Противокоррупционная система менеджмента», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что сертификат охватывает все направления деятельности министерства. Международный стандарт ISO 37001: 2016 предусматривает внедрение приемлемых и соизмеримых мер для предупреждения, обнаружения и принятия мер в отношении коррупции, а также минимизации коррупционных рисков.





Первая фаза стратегии министерства по противодействию коррупции охватила первую половину 2019 года. Для выявления возможных рисков и проявлений коррупции, превышения сотрудниками своих полномочий или их бездействия Министерство юстиции призвало на помощь широкую общественность. Поэтому было разрешено использование гражданами средств аудио и видеозаписи в зданиях органов и учреждений юстиции. Общественный контроль позволил повысить ответственность сотрудников, говорится в сообщении.

При министерстве также был создан совет по борьбе с коррупцией, а также сформирован перечень функций (полномочий) и должностей, подверженных коррупционным рискам. В числе нововведений стала онлайн-трансляция в интернете конкурса по назначению на вакантные должности нотариусов. Тем самым, удалось обеспечить максимальную прозрачность отбора и достигнуть утверждения на должность нотариуса добросовестных нотариусов, отмечает Минюст.

Кроме того, в мессенджере Telegram запущен специальный бот — @antikorbot, чтобы предоставить населению дополнительные возможности для оперативного оповещения о коррупционных правонарушениях в органах и учреждениях юстиции. За прошедший период времени через @antikorbot поступило более 2500 сообщений. По итогам служебной проверки 20 сотрудников отстранены от занимаемых должностей, в отношении четырех возбуждены уголовные дела.

В 2019 году также проведена 1801 краткосрочная проверка, в результате которой 160 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. По итогам 1344 мероприятий «тайный клиент» к дисциплинарной ответственности привлечены 380 сотрудников.

Вторая фаза стратегии была осуществлена в период с июля 2019 года по август 2020 года. Совместно с Программой развития ООН реализован проект по внедрению антикоррупционного комплаенс-контроля в органах и учреждениях юстиции с привлечением международных экспертов компании KPMG International.

Во-первых, в рамках системы были оценены и классифицированы по уровню 492 коррупционных риска при выполнении функций, возложенных на министерство и его учреждения, следует из сообщения.

Во-вторых, на основе международного стандарта кардинально обновлено более 10 внутренних документов министерства, в министерстве образован отдел по борьбе с коррупцией:

осуществляется систематическое обучение персонала, запущена новая платформа e-study.adliya.uz для развития у сотрудников навыков противодействия коррупции;

введена практика проверки контрагентов в сфере государственных закупок;

оценка эффективность деятельности сотрудников осуществляется на основе KPI;

в деятельности органов и учреждений юстиции внедрен механизм регулирования случаев конфликта интересов.

В-третьих, принятые меры позволили минимизировать коррупционные факторы, правонарушения и преступления в системе, заявили в министерстве. К примеру, в 2019 году уголовные дела возбуждены в отношении 6 сотрудников органов и учреждений юстиции, 4 из которых были причастны к коррупционным правонарушениям.

Третья фаза была реализована в июне-августе 2020 года. Международная организация CERT International s.r.s провела аудит системы и выдала Министерству юстиции международный сертификат «Противокоррупционная система менеджмента».

Министр юстиции Русланбек Давлетов заявил, что вручение сертификата возлагает большую ответственность на министерство.

«Если завтра наши сотрудники совершат правонарушение, все начнут спрашивать, где ваш сертификат. Это возлагает на нас большую ответственность, дает мотивацию усердно работать над собой. У нас есть отдельная комиссия, отдел по борьбе с коррупцией, который круглосуточно будет заниматься вопросами коррупции, анализировать ситуацию и ежегодно проводить аудит», — сказал он.