Узбекистан стремительно развивается. Каждый день люди становятся свидетелями каких-либо преобразований. Одним из приоритетных направлений политики государства стало развитие предпринимательства. В стране, где оно развито, всегда царят благополучие и достаток.

В Сохском районе население активно привлекается к предпринимательству, поддерживаются их бизнес-проекты и им оказывают современные банковские услуги. Вклад в эту работу вносит Сохский филиал Ферганского областного управления «Агробанка».





В рамках исполнения постановления президента Республики Узбекистан «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района Ферганской области в 2020—2021 годах» от 8 августа 2020 года реализуется почти 100 проектов на 213 млрд сумов. В реализации 30 проектов на 22,95 млрд сумов участвует Сохский филиал «Агробанка». Еще 27 проектам выделено 6,59 млрд сумов. В районе будет создано 2,9 тысячи рабочих мест.

В соответствии с подписанным президентом Узбекистана 24 октября 2019 года постановлением «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка кредитования проектов, реализуемых в рамках государственных программ развития семейного предпринимательства» в 2020 году филиал банка выделил 336 физическим и юридическим лицам 6,59 млрд сумов льготных кредитов.





Результаты осуществляемых масштабных реформ ощущаются даже на самых отдаленных территориях. Особенно высокие из них дает работа, проводимая на местах по развитию предпринимательства, всесторонней поддержке представителей среднего класса, широкому привлечению населения к предпринимательству.

В 2020 году Сохский филиал «Агробанка» особенно активно участвовал в работе в данном направлении. 146 гражданам, желающим заниматься животноводством, выделено 2,82 млрд сумов, 175 гражданам для организации швейного дела — 1,05 млрд сумов, а на организацию компактных теплиц — 334 млн сумов. В результате в районе создано 443 рабочих места.





В Сохском районе стремительно развивается не только малый бизнес. С каждым днем здесь растет число новых крупных промышленных предприятий, среди которых и частная фирма «Хазратилло». «Агробанк» оформил на фирму кредитную линию на 1,5 млрд сумов для организации теплиц и строительства холодильных складов. Уже выполнена строительная работа более чем на 137 млн сумов, а само предприятие заработает к концу года. Работой будут обеспечены свыше 40 человек.

Недавно приступившее к работе предприятие «Сух асфальт бетон курилиш» также способствует развитию района. «Агробанк» выделил 700 млн сумов кредита для производства железобетонных изделий. С открытием предприятия 15 человек получили стабильную работу.





И таких примеров много. Главное — банк обслуживает население на основе конкретного целевого плана. На днях Сохский филиал открыл новый центр банковских услуг. Количество и качество предоставляемых услуг постоянно повышаются. В далеком Сохе предпринимательство развивается, а значит, прогрессирует экономика района и повышается благополучие населения.

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