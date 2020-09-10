11 сентября страховая компания «Узбекинвест» запускает новый проект, направленный на повышение страховой грамотности населения Узбекистана. В рамках проекта на сайте «Газеты.uz» появится новый раздел — «Страхование».
В нем на еженедельной основе каждый четверг будут публиковаться видео и аудио записи подкастов о страховой деятельности. Также в этом разделе пользователи интернет-издания смогут найти ранее опубликованные статьи и новости от страховой компании «Узбекинвест».
В выпуске от 10 сентября специалисты компании на конкретных примерах рассказывают, на что именно нужно обращать внимание при заключении договора страхования и дают определения по часто используемым в страховой практике и документации терминам.
Подкасты со специалистами компании «Узбекинвест» можно услышать еженедельно по четвергам в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat Dono (волна 106.5), а также в YouTube.
Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны на канале компании в YouTube, страницах в социальных сетях и популярных аудиосервисах Soundcloud и «Яндекс.Музыка».
Сайты: uzbekinvest.uz, insurance.uz
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