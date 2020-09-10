Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) два года назад выступила с рекомендацией снизить или вообще запретить потребление опасных жиров. К призыву прислушались лишь 58 стран, в 100 государствах до сих пор нет никаких ограничений на такие продукты, сообщает Служба новостей ООН.

По оценкам ВОЗ, потребление промышленных трансжиров является причиной ишемической болезни сердца и, как следствие, около 500 тысяч преждевременных смертей в год.

Примерно две трети всех смертей, связанных с потреблением трансжиров, приходится на 15 стран: Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Эквадор, Египет, Индию, Иран, Латвию, Мексику, Канаду, Непал, Пакистан, Республику Корея, Словению и США. Из них только Канада, Латвия, Словения и США внедрили рекомендации ВОЗ — запретили или снизили потребление трансжиров во всех видах продуктов.

Промышленно производимые трансжиры содержатся в затвердевших растительных жирах, таких как маргарин и топленое масло. Они часто присутствуют в закусках, выпечке и жареной пище.

Производители используют их, поскольку такие продукты имеют более длительный срок хранения и трансжиры дешевле, чем другие жиры. В ВОЗ указывают на возможность использовать более здоровые альтернативы, которые не повлияют на вкус или стоимость еды.

«В то время, когда весь мир борется с пандемией COVID-19, мы должны приложить все необходимые усилия для защиты здоровья людей. Одно из направлений — активизация мер по предотвращению неинфекционных заболеваний, которые повышают опасность коронавирусной инфекции и могут привести к преждевременной смерти», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейусус.

Он напомнил, что в ВОЗ поставили цель — к 2023 году отказаться от потребления трансжиров. Пока от этой опасности защищены лишь 3,2 миллиарда человек.

Эксперты ВОЗ напоминают всем государствам, что производство продуктов без трансжиров не только спасает жизнь людей, но также экономит средства и приводит к снижению огромной нагрузки на медицинские учреждения, отмечается в сообщении.

В ВОЗ рекомендуют запретить этот вид жиров или снизить их потребление до 1% от ежедневного количества энергии, поступающего в организм с пищей, что соответствует 2,2 г в день при рационе в две тысячи калорий. На сегодняшний день содержание трансжиров в некоторых продуктах питания превышает дневную норму в 200 раз.