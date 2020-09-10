В Джизакской области 9 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого погибло два человека, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Примерно в 18:30 на 997-м километре автодороги М-39 по направления «Ташкент-Самарканд» на территории Шараф Рашидовского района автомобиль Lacetti на большой скорости столкнулся с задней частью другого автомобиля Lacetti и, перелетев через бетонный разделитель, на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем Kia.

По предварительным данным, Lacetti, выехавший на встречную полосу, загорелся. Водитель и один пассажир скончались на месте, трое пассажиров доставлены в медицинское учреждение.





Другой автомобиль Lacetti перевернулся, водитель и пассажир не пострадали. Водитель грузовика также не пострадал.

По факту происшествия ведется следствие.