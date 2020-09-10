Незначительный прогресс правительства Узбекистана в сокращении доминирования государственных монополий в экономике, продолжающаяся непрозрачная практика госзакупок и случаи непоследовательного соблюдения госучреждениями и предприятиями контрактных обязательств негативно влияют на инвестиционный климат страны. Такое заключение содержится в ежегодном отчете Госдепартамента США об инвестиционном климате в более чем 165 странах мира, опубликованном в среду.

В отчете отмечается, что частный бизнес Узбекистана выражает обеспокоенность по поводу несоблюдения местными органами власти законодательства о защите частной собственности при реализации программ развития.

«Малые предприятия сообщают об экспроприации их собственности в пользу компаний с хорошими связями или проектов, поддерживаемых региональными или районными властями. Применение законодательства о защите прав интеллектуальной собственности по-прежнему остается недостаточным», — говорится в документе.

При этом в Госдепе отметили, что политика либерализации, инициированная властями в 2016 году, приносит свои плоды. В частности, общий объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Узбекистан, вырос примерно с 1,6 млрд долларов в 2018 году до 4,2 млрд долларов в 2019 году. Страна вошла в топ-20 стран, показавших наибольший прогресс в улучшении делового климата, в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Британская The Economist назвала Узбекистан страной 2019 года. По состоянию на февраль 2020 года в стране действовало более 10,6 тысячи компаний с иностранным капиталом, из них около 3000 были созданы в прошлом году.

«Прямые иностранные инвестиции и частные инвестиции имеют решающее значение для устойчивого экономического развития Узбекистана, тем не менее, правительство продолжает направлять инвестиции в экспортно-ориентированные и импортозамещающие отрасли», — добавили в Госдепе.

Госдеп США выпускает отчет об инвестиционном климате для помощи американским компаниям в принятии взвешенных деловых решений. В отчете описываются условия на зарубежных рынках с учетом таких факторов, как открытость для иностранных инвестиций, правовой режим и прозрачность, защиты прав на недвижимость и интеллектуальную собственность, коррупция, политическая обстановка и другие.

В декабре прошлого посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм говорил, что за последние несколько лет деловой климат в стране улучшился, но американские компании все еще сталкиваются с трудностями.