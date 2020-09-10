Только 12 и 13 сентября в сети магазинов idea можно приобрести бытовую технику и электронику со скидками до 50% в рассрочку на 12 месяцев и без первоначального взноса.
Например, по акции можно взять телефон Samsung Galaxy A01 в рассрочку на год и с ежемесячным платежом 137 тысяч сумов.
Также здесь ждет огромное количество других товаров по интересным ценам.
Для оформления рассрочки требуется минимальный пакет документов:
- паспорт;
- пластиковая карта Uzcard или HUMO. Срок использования карты должен быть не меньше трех месяцев с беспрерывными ежемесячными поступлениями заработной платы не менее 1 млн сумов.
При успешном прохождении скоринга покупатель моментально получает товар. Рассрочка выдается жителям Ташкента и Ташкентской области. Лица, прописанные в других областях, но работающие в Ташкенте, также могут оформить рассрочку при предоставлении подтверждения трудоустройства в столице.
Для жителей других регионов также есть возможность оформить рассрочку на 12 месяцев.
Рассрочка на 12 месяцев распространяется на все модели товаров, участвующие в акции. По Ташкенту доставка бесплатная.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99 и по ссылке.
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