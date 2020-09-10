Только 12 и 13 сентября в сети магазинов idea можно приобрести бытовую технику и электронику со скидками до 50% в рассрочку на 12 месяцев и без первоначального взноса.

Например, по акции можно взять телефон Samsung Galaxy A01 в рассрочку на год и с ежемесячным платежом 137 тысяч сумов.





Также здесь ждет огромное количество других товаров по интересным ценам.





Для оформления рассрочки требуется минимальный пакет документов:

паспорт;

пластиковая карта Uzcard или HUMO. Срок использования карты должен быть не меньше трех месяцев с беспрерывными ежемесячными поступлениями заработной платы не менее 1 млн сумов.

При успешном прохождении скоринга покупатель моментально получает товар. Рассрочка выдается жителям Ташкента и Ташкентской области. Лица, прописанные в других областях, но работающие в Ташкенте, также могут оформить рассрочку при предоставлении подтверждения трудоустройства в столице.

Для жителей других регионов также есть возможность оформить рассрочку на 12 месяцев.





Рассрочка на 12 месяцев распространяется на все модели товаров, участвующие в акции. По Ташкенту доставка бесплатная.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99 и по ссылке.

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