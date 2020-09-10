В Алтыарыкском районе Ферганской области 9 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Примерно в 13:25 водитель грузового ГАЗ-53 Н. К. (1993 г. р.), проезжая по дороге через МСГ «Юксалиш», сбил М. О. (2014 г. р.). От полученных травм девочка скончалась в больнице.

Следственный отдел при районном ОВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса, ведется следствие.