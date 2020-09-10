В Бухарской области восстановлен оросительный канал Ёмонджар. Восстановление финансировалась Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках проекта Smart Waters, реализуемого Региональным экологическим центром Центральной Азии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства США в Узбекистане.

Виртуальное мероприятие, посвященное обновлению ирригационной системы Ёмонджар, состоялось 10 сентября при участии министра водных ресурсов Узбекистана Шавката Хамраева и посла США в Узбекистане Дэниела Розенблюма.

Канал, построенный в 1978 году, отводит воду из главного канала Аму-Бухара для орошения 8000 га земли в двух районах Бухарской области Узбекистана — Каракульском и Алатском, имеет общую протяженность 32,5 км и обслуживает около 34 тысяч человек.

Работы по восстановлению включали строительство заградительного сооружения, гидропоста, реконструкцию водовыпускных отверстий и бетонирование русла канала, отмечается в сообщении.

Ожидается, что восстановленный канал улучшит учет и отчетность о водопотреблении между двумя районами, повысит прозрачность в управлении водными ресурсами. Проект также сэкономит воду за счет повышения эффективности и уменьшения потери воды, говорится в пресс-релизе посольства.