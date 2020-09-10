Власти Великобритании из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией запретили собираться группами больше шести человек в помещениях и на открытом воздухе. Запрет вступает в силу с 14 сентября, сообщил «Интерфакс».

Требование не касается школ, офисов, а также «COVID-безопасных свадеб, похорон и спортивных мероприятий». Кроме того, ограничения не распространяется на семьи и встречи одиноко проживающих граждан с родственниками.

Нарушителей будут штрафовать на 100 фунтов, сумма штрафа будет расти с каждым новым нарушением и может достигнуть 3200 фунтов.

С начала сентября в стране произошел резкий рост заболеваемости. 8 сентября было выявлено 2460 новых случаев заражения, тогда как в августе пиковое число было 1522 случая за день.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано более 354,9 тысячи заболевших, скончались более 41,6 тысячи человек.