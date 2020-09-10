В Кокандском государственном педагогическом институте и Национальном университете Узбекистана задержаны лица, обещавшие гражданам поступление в эти высшие учебные заведения, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Отмечается, что «лидер молодежи» и декан факультета Кокандского государственного педагогического института, вступив в сговор, обещали устроить в вуз гражданина З. С. В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками городских отделений Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и СГБ, должностные лица пединститута были задержаны при получении 3000 долларов.

В столице схожий случай пресекли оперативники Шайхантахурского районного отделения департамента при Генпрокуратуре и ГУВД Ташкента. Гражданин Ж. П., войдя в доверие Б. Х., обещал через своих высокопоставленных знакомых устроить его сына в Национальный университет Узбекистана за 8000 долларов. Его задержали при получении 3000 долларов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

Ранее «Газета.uz» также писала о задержании граждан в Андижанской и Хорезмской областях, которые обещали обеспечить поступление в вузы. В начале августа при получении взятки в 2000 долларов был задержан доцент Андижанского мединститута, обещавший устроить поступление в Ошский государственный университет.



