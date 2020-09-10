Boulevard — это современный и функциональный бизнес-центр на территории МДЦ Tashkent City. Двухэтажное здание, выполненное в стиле хай-тек, олицетворяет собой динамику и прогресс.

Крупный финансовый центр, международный конгресс-холл, отель Hilton, торгово-развлекательные центры, жилые комплексы и Tashkent City Park — все это находится в шаговой доступности от бизнес-центра Boulevard.





Четыре тысячи кв. м максимально продуманного пространства бизнес-центра предназначены для работы и досуга. Первый этаж предполагает размещение ритейл-зон. Будущих владельцев ждут 14 вариантов коммерческих помещений площадью от 111 до 205 кв. м. Дополнительную функциональность пространству придает семиметровая высота потолка. Это позволит организовать двухуровневое пространство, что фактически увеличит площадь приобретенной недвижимости.

Второй этаж — это помещения для офисов от 75 до 159 кв. м, которые поступают в продажу с готовым чистовым ремонтом и свободной планировкой. Здесь же гостей и резидентов офисов бизнес-центра ждет открытая терраса с живописным видом на Tashkent City.





БЦ Boulevard — выгодная инвестиция в будущее. Здесь клиенты и партнеры оценят выбор расположения бизнеса.

Преимущества:

выгодная локация в центре столицы и в самом сердце МДЦ;

высокий пешеходный трафик призван обеспечить БЦ большим потоком посетителей и клиентов;

высококлассное бизнес-пространство с центральной системой вентиляции и кондиционирования, высокоскоростными фирменными лифтами, современными инженерными системами и комплексной системой безопасности;

наличие собственного охраняемого подземного паркинга, который избавит сотрудников и гостей компаний от проблем с поиском свободного места для автомобиля.





Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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