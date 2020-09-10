Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 сентября подписал указ об образовании в стране Министерства по чрезвычайным ситуациям. Документ опубликован на сайте Акорды.

«В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю образовать Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», — говорится в указе.

Новому ведомству переданы ряд функций и полномочий Министерства внутренних дел, Министерства индустрии и инфраструктурного развития и Министерства национальной экономики.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана было упразднено в августе 2014 года, его полномочия перешли к МВД, в структуре которого был создан Комитет по ЧС.

Касым-Жомарт Токаев также подписал указ о создании Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции.