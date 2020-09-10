Ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане увеличивается третий день подряд. 9 сентября он составил 512 случаев (8 сентября — 443, 7 сентября — 312).

Общее количество подтвержденных в стране случаев приблизилось к 45 тысячам, достигнув 44930, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Число случаев смерти пациентов с COVID-19, по статистике Минздрава, увеличилось за день еще на 6 человек (Ташкент — 4, Ташкентская область — 2) и достигло 366.

Число выздоровевших выросло на 314 и составляет 42212, или 94%.

На лечении в медучреждениях находится 2352 пациента (днем ранее эта цифра составляла 2160), состояние 427 из них тяжелое, 224 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.