Мобильный оператор OOO COSCOM (торговая марка Ucell) объявляет о проведении творческого тематического конкурса для журналистов «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».
Конкурс организован в целях исполнения указа президента Узбекистана от 02.03.2020 года №УП-5953 «О государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах» в Год развития науки, просвещения и цифровой экономики.
Цели конкурса:
- информирование о позитивных изменениях и тенденциях развития информационных технологий, в том числе мобильной связи, осуществляемых на основе Стратегии действий в Год развития науки, просвещения и цифровой экономики;
- стимулирование творческой и общественной активности СМИ Узбекистана;
- поддержка журналистов и блогеров, пишущих об информационно-коммуникационных технологиях.
Сроки и условия участия в конкурсе
В конкурсе могут принимать участие журналисты и блогеры, представляющие электронные и печатные СМИ, личные блоги и интернет-ресурсы. Опыт работы, сфера деятельности, личные взгляды, убеждения и индивидуальные особенности значения не имеют.
Для участия в конкурсе принимаются работы, опубликованные в СМИ: газетах, журналах, ТВ, радио, интернет-изданиях (домен uz), личных блогах, Telegram-каналах, соцсетях и информационных агентствах с 7 сентября по 1 декабря 2020 года.
Материалы принимаются на узбекском, каракалпакском и русском языках.
Требования к материалам
Материалами, участвующими в конкурсе, могут считаться публикации в интернете или печатных СМИ, переданные в эфир аудио- и видеоматериалы некоммерческого характера.
Участники конкурса с материалами, не соответствующими требованиям, отстраняются от участия.
Материалы должны быть оригинальными, содержать реальные примеры и показатели цифровой трансформации:
- положительный опыт улучшения условий, упрощения процедур благодаря информационным технологиям, развитию мобильной связи;
- примеры расширения широкополосного использования интернета, развитие и модернизация сети мобильной связи и других телекоммуникационных услуг;
- условия, которые специально созданы или создаются для развития цифровых технологий на предприятиях, в школах и других общественных учреждениях;
- действия, направленные на развитие цифровой инфраструктуры в стране;
- деятельность COSCOM;
- социальную значимость и экономический вклад в диджитализацию.
Формат предоставляемых конкурсных работ
Материалы и документы номинантов оформляются в соответствии со следующими требованиями: в пакет документов включается отдельная заявка с краткой информацией о конкурсанте, контактным адресом (e-mail обязателен) и телефонами, информацией о представляемом СМИ (название, день публикации).
Материалы, прилагаемые к заявке:
- печатные СМИ (газеты, журналы): публикация объемом не менее 350 слов в оригинале или отсканированная копия в хорошем качестве (с указанием страницы и заголовка) и с электронной версией;
- интернет (сайты, блоги — домен .uz): публикация в интернет-издании, Telegram-канале, в социальных сетях объемом не менее 350 слов с электронной копией и прямой ссылкой;
- телевидение, радио, влоги (YouTube, Mover, Instagram и другие социальные сети): телесюжет или радиорепортаж продолжительностью не менее трех минут — приложить файл и/или ссылку с датой и временем эфира.
Материалы для конкурса возврату не подлежат и не рецензируются.
Критерии оценки
Работы будут оценивать жюри независимых экспертов. Приоритет будет отдан материалам с широким позитивным общественным резонансом и оригинальностью подхода к раскрытию темы.
Подведение итогов
Победители и лауреаты конкурса «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» будут определяться в двух категориях:
- Интернет и печатные СМИ — газеты, журналы, сайты, блоги с доменом uz:
- два первых приза — нетбук;
- четыре вторых приза — смартфон;
- шесть третьих призов — внешний жесткий диск;
- пять поощрительных призов — фитнес-браслет.
Телевидение, радио, влоги — YouTube, Mover, Instagram и другие социальные сети:
- первый приз — нетбук;
- два вторых приза — смартфон;
- три третьих приза — внешний жесткий диск;
- пять поощрительных призов — фитнес-браслет.
Каждый участник конкурса получит памятный диплом от COSCOM.
Окончательный срок приема конкурсных работ — 1 декабря.
Подведение итогов и объявление результатов будут проведены в преддверии Дня конституции Узбекистана. День вручения призов и дипломов объявят дополнительно в зависимости от требований к проведению общественных мероприятий в декабре.
Заявка на конкурс:
- Ф.И.О. участника;
- информация об участнике: город, возраст, место учебы/работы, СМИ, с которыми сотрудничает;
- название работы.
Работы на конкурс принимаются по адресу: 100031, Ташкент, ул. В. Вахидова, 118.
Телефон: (+998) 93−171−00−51.
Факс: (+998) 78−147−98−03.
E-mail: Gulshan.Akobirova@ucell.uz (пометка на конкурс «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики»)
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