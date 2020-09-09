Мобильный оператор OOO COSCOM (торговая марка Ucell) объявляет о проведении творческого тематического конкурса для журналистов «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

Конкурс организован в целях исполнения указа президента Узбекистана от 02.03.2020 года №УП-5953 «О государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах» в Год развития науки, просвещения и цифровой экономики.

Цели конкурса:

информирование о позитивных изменениях и тенденциях развития информационных технологий, в том числе мобильной связи, осуществляемых на основе Стратегии действий в Год развития науки, просвещения и цифровой экономики;

стимулирование творческой и общественной активности СМИ Узбекистана;

поддержка журналистов и блогеров, пишущих об информационно-коммуникационных технологиях.

Сроки и условия участия в конкурсе

В конкурсе могут принимать участие журналисты и блогеры, представляющие электронные и печатные СМИ, личные блоги и интернет-ресурсы. Опыт работы, сфера деятельности, личные взгляды, убеждения и индивидуальные особенности значения не имеют.

Для участия в конкурсе принимаются работы, опубликованные в СМИ: газетах, журналах, ТВ, радио, интернет-изданиях (домен uz), личных блогах, Telegram-каналах, соцсетях и информационных агентствах с 7 сентября по 1 декабря 2020 года.

Материалы принимаются на узбекском, каракалпакском и русском языках.

Требования к материалам

Материалами, участвующими в конкурсе, могут считаться публикации в интернете или печатных СМИ, переданные в эфир аудио- и видеоматериалы некоммерческого характера.

Участники конкурса с материалами, не соответствующими требованиям, отстраняются от участия.

Материалы должны быть оригинальными, содержать реальные примеры и показатели цифровой трансформации:

положительный опыт улучшения условий, упрощения процедур благодаря информационным технологиям, развитию мобильной связи;

примеры расширения широкополосного использования интернета, развитие и модернизация сети мобильной связи и других телекоммуникационных услуг;

условия, которые специально созданы или создаются для развития цифровых технологий на предприятиях, в школах и других общественных учреждениях;

действия, направленные на развитие цифровой инфраструктуры в стране;

деятельность COSCOM;

социальную значимость и экономический вклад в диджитализацию.

Формат предоставляемых конкурсных работ

Материалы и документы номинантов оформляются в соответствии со следующими требованиями: в пакет документов включается отдельная заявка с краткой информацией о конкурсанте, контактным адресом (e-mail обязателен) и телефонами, информацией о представляемом СМИ (название, день публикации).

Материалы, прилагаемые к заявке:

печатные СМИ (газеты, журналы): публикация объемом не менее 350 слов в оригинале или отсканированная копия в хорошем качестве (с указанием страницы и заголовка) и с электронной версией;

публикация объемом не менее 350 слов в оригинале или отсканированная копия в хорошем качестве (с указанием страницы и заголовка) и с электронной версией; интернет (сайты, блоги — домен .uz): публикация в интернет-издании, Telegram-канале, в социальных сетях объемом не менее 350 слов с электронной копией и прямой ссылкой;

публикация в интернет-издании, Telegram-канале, в социальных сетях объемом не менее 350 слов с электронной копией и прямой ссылкой; телевидение, радио, влоги (YouTube, Mover, Instagram и другие социальные сети): телесюжет или радиорепортаж продолжительностью не менее трех минут — приложить файл и/или ссылку с датой и временем эфира.

Материалы для конкурса возврату не подлежат и не рецензируются.

Критерии оценки

Работы будут оценивать жюри независимых экспертов. Приоритет будет отдан материалам с широким позитивным общественным резонансом и оригинальностью подхода к раскрытию темы.

Подведение итогов

Победители и лауреаты конкурса «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» будут определяться в двух категориях:

Интернет и печатные СМИ — газеты, журналы, сайты, блоги с доменом uz: два первых приза — нетбук;

четыре вторых приза — смартфон;

шесть третьих призов — внешний жесткий диск;

пять поощрительных призов — фитнес-браслет. Телевидение, радио, влоги — YouTube, Mover, Instagram и другие социальные сети: первый приз — нетбук;

два вторых приза — смартфон;

три третьих приза — внешний жесткий диск;

пять поощрительных призов — фитнес-браслет.

Каждый участник конкурса получит памятный диплом от COSCOM.

Окончательный срок приема конкурсных работ — 1 декабря.

Подведение итогов и объявление результатов будут проведены в преддверии Дня конституции Узбекистана. День вручения призов и дипломов объявят дополнительно в зависимости от требований к проведению общественных мероприятий в декабре.

Заявка на конкурс:

Ф.И.О. участника;

информация об участнике: город, возраст, место учебы/работы, СМИ, с которыми сотрудничает;

название работы.

Работы на конкурс принимаются по адресу: 100031, Ташкент, ул. В. Вахидова, 118.

Телефон: (+998) 93−171−00−51.

Факс: (+998) 78−147−98−03.

E-mail: Gulshan.Akobirova@ucell.uz (пометка на конкурс «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики»)

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