Стать настоящим пиратом и искателем сокровищ, погрузиться на дно океана, исследовать подводный мир, посмотреть в глаза акуле — мечты любителей морских приключений скоро будут исполнены.

На территории развлечений для всей семьи в парке Magic City строится первый в Узбекистане океанариум в стиле затерянной Атлантиды. Каждый сможет познать магию подводного мира и открыть для себя сотни удивительных существ. Волшебные приключения будут обеспечены всем.





В океанариуме можно будет познакомиться с более чем 100 видов рыб, змей и насекомых. 10 акул, 30 скатов, невероятные и завораживающие медузы, рыбы «Клоун» и «Хирург» (те самые из мультфильма «Немо») станут жителями огромных аквариумов.

Посетителей ждет впечатляющий подводный туннель длиною в 20 м. Находиться здесь будет безопасно и чрезвычайно увлекательно — вся морская жизнь перед глазами.





В океанариуме планируется организовывать шоу кормления морских обитателей. Для посетителей будет доступна зона touch pool, где они смогут не только увидеть морских жителей, но и потрогать скатов и маленьких акул, а также собственноручно покормить других рыб. Корм для рыб будут готовить на специальной кухне.

Для работы в медпункте планируется пригласить зарубежных ветеринаров, которые обучат местных специалистов.

Аквариум будет разделен на зоны «История Узбекистана», «Джунгли», «Борт подводной лодки», «Разбитый аквариум», пещеру и зал юных исследователей. А в зале акул перед гостями предстанут скелеты морских гигантов реальных размеров.





На дно большого аквариума глубиной 3,8 м поместят разбитый корабль. И здесь фантазию детей уже будет не остановить.

Дружная команда ташкентского океанариума уже готовится ежедневно удивлять разными шоу с первых дней своего открытия.

По вопросам сотрудничества и аренды можно обращаться по телефону: (+998) 71−202−77−99.

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