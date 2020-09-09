В целях сохранения природных и водных ресурсов путем внедрения «зеленых» и инновационных технологий в частный сектор было принято постановление президента №4477 от 04.10.2019 года «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на „зеленую“ экономику на период 2019—2030 годов».

Внедрение различных технологий в частный сектор подразумевает преобразование бизнеса в эффективную, ресурсосберегающую и экологически безопасную деятельность.

В поддержку данной инициативы банком «Ипак Йули» было подписано заемное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на реализацию программы GEFF — Механизм финансирования «зеленой» экономики — на сумму 5 млн долларов США. Целью соглашения является финансирование проектов предпринимателей, направленных на переход бизнеса в «зеленую» экономику.

А это означает:

энергосбережение;

возобновляемую энергию;

экономию воды;

экономию материалов.

В рамках вышеуказанного соглашения при участии международных инженеров со стороны ЕБРР банком «Ипак Йули» были профинансированы 13 проектов в области «зеленой технологии» по всей республике. Четыре проекта успешно прошли верификацию международными инженерами и получили грантовые средства в размере 10% от суммы кредита на общую сумму 73,2 тысячи долларов.

«Данные средства могут быть направлены на реабилитацию бизнеса, что чрезвычайно необходимо предпринимателям в сложный период пандемии. Остальные проекты, профинансированные в рамках данного соглашения с ЕБРР, проходят этап верификации на получение грантовых средств. В скором времени они также получат свои поощрения от банка и ЕБРР», — отметил Умар Аббасханов, координатор проектов ЕБРР в «Ипак Йули».

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