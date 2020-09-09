Мансурбек Мамасидикович Алиханов утвержден новым хокимом Асакинского района Андижанской области, сообщила пресс-служба областной администрации.





До назначения он работал начальником отдела внутренних дел Джалалкудукского района области.

Как сообщил источник «Газеты.uz» в хокимияте, в заседании, посвященном кадровому вопросу, принял участие первый заместитель советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Кахрамон Куранбаев.

Предыдущий хоким района Иномжон Мамадалиев проработал на этой должность чуть больше полугода, когда в марте сменил Эркинжона Якубова, бывшего хокимом Асакинского района с июля 2017 года.