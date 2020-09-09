8 сентября в Узбекистане было подтверждено 443 случая коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее число случаев достигло 44418.

Днем ранее прирост новых случаев составил 312, до этого четыре дня подряд он не превышал 300.

7 сентября член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Рустам Икрамов сообщал, что в стране ежедневно проводится 30−40 тысяч тестов на COVID-19.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 360, увеличившись за день на 6 человек (5 — в Ташкенте и 1 — в Ташкентской области).

Число выздоровевших выросло на 304 до 41898, что составляет 94%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 2160 пациентов, состояние 402 из них тяжелое, 226 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.