Современный мир немыслим без инновационных технологий и новейших средств коммуникации. Качественная мобильная связь и высокоскоростной интернет играют важную роль в развитии личности, в том числе и в сфере образования. Это особенно важно в нынешнее время в связи с пандемией и вынужденным дистанционным обучением.

Понимая важность предоставления выгодных услуг мобильной связи для студентов, преподавателей и образовательных учреждений, национальный оператор UZTELECOM запустил доступный тарифный план Ta’lim. Также компания предлагает специальные интернет-пакеты для физических и юридических лиц.

Тарифный план Ta’lim — это выгодный тариф для студентов, преподавателей образовательных учреждений, которые ищут доступные решения для мобильной связи. За 34,9 тысячи сумов в месяц абоненты получают 8000 МБ интернет-трафика, 500 SMS, 1000 минут внутри сети и 300 — по Узбекистану.

Также компания предлагает специальные интернет-пакеты размером 5000, 8000 и 12000 МБ, которые выгоднее привычных до 20%.





Ta’lim отличается рядом преимуществ касаемо образовательной системы. Так, абонентская плата на образовательном портале ZiyoNET для абонентов тарифа снижена на 50%. К тому же пользователи получают доступ к более 100 образовательно-информационных платформ для дистанционного обучения и ресурсам вузов, министерств, ведомств, научно-методических центров Узбекистана без расхода интернет-трафика.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Подробная информация доступна по ссылке.

Единый call-центр: 1099

Facebook: fb.com/uztelecom

Техподдержка: fb.com/groups/tshtt.uz

Instagram: @uztelecomuz

Telegram: t.me/uztelecomuz

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