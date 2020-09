2 сентября Oxbridge International School вновь открыла свои двери и с радостью приняла учеников. Здесь реализуется программа Международного бакалавриата для начальной школы и детского сада PYP, а также для средних лет обучения — MYP.

Международный бакалавриат включает в себя уроки с иностранными учителями с высокой квалификацией и огромным опытом преподавания в различных международных школах. По программе также проводятся уроки на английском языке, регулярные занятия в студиях звукозаписи и рисования, в классе робототехники, развиваются спортивные и творческие способности и так далее.





Программа Международного бакалавриата использует новый подход: в центре учебного процесса стоит личность ученика. Здесь учат понимать себя и других, уважать окружающих и познавать мир. Успех этого процесса зависит как от ребенка, так и от учителя. Именно об учителях, как об одних из главных флагманах образования в школе, рассказали подробнее в Oxbridge International School.

Директором по академической работе и координатором IB-программы в школе является мисс Хасият. Она прошла обучение по курсу управления образованием в Гарвардском университете и имеет многолетний опыт работы на должности заместителя директора и педагога в президентских школах Казахстана и международных школах Индонезии. Мисс Хасият руководит процессом выполнения программы международного бакалавриата на всех уровнях.





Все учителя программы PYP уже приехали и начали свою педагогическую деятельность. Это учителя из Шотландии, Великобритании, США, Канады и других стран. Все они имеют академические степени в области образования и опыт преподавания в начальной школе.

Координатором программы PYP является специалист из США мисс Мария. Она имеет степень администрирования в области дошкольного образования в Манчестерском университете, диплом о педагогическом образовании в Техническом университете Перейры, а также аккредитована British Council and Cambridge University в области английского языка и литературы.





Математика учит мыслить нестандартно и развивает критическое мышление. Этому в Oxbridge International School уделяется особое внимание. Такой важный процесс обучения школа доверила мистеру Крису, учителю с 16-летним опытом преподавания математики, физики и робототехники.

Гуманитарные предметы будет преподавать мистер Федерико, работающий в этой области уже более 10 лет.

Преподавать Science Oxbridge International School пригласила специалиста с многолетним стажем — мистера Питера. У него есть сертификации Ma.Ed, PGCE in Education in Secondary Sciences, BA is The Natural Sciences. Мистер Питер является автором публикаций в научных журналах, работал в международных школах Таиланда, Великобритании, Китая и других стран.





Немаловажный предмет Art and Design будет проходить под руководством мисс Мирны с большим опытом работы в данной сфере.

У учеников школы есть все шансы стать успешными студентами ведущих университетов мира, среди которых Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж, Принстон и многие другие. В России абитуриентов с дипломом IB принимают в МГУ, РЭУ им. Плеханова, МГИМО и другие.

Выбирая Oxbridge International School, родители могут быть уверены в качественных академических результатах, гармоничном развитии ребенка, психологическом комфорте и здоровом питании.

