В резиденции Mirabad Avenue началась акция «7 кв. м в подарок». При объединении двух квартир, расположенных на одной площадке, у покупателей будет возможность получить дополнительные 7 кв. м в подарок. Например, при приобретении двух апартаментов с общей площадью 167 кв. м покупатель платит только за 160 кв. м. И это сэкономит покупателю от 117 млн сумов.

Предложение действует на апартаменты, расположенные на первой линии в блоках А и В. Помимо бонуса на данные апартаменты действует скидка в 16%.

На фото: вид на блок D первой линии с внутренней стороны двора

Что получает резидент, приобретая апартаменты в Mirabad Avenue:

апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя: стяжку; шпатлевку; потолки из гипсокартона; возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту в подарок; центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония); панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия); напольные конвекторы Kampmann (Германия); систему умного дома от Siemens;

круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;

комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;

два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;

закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут: двухуровневая лаунж-зона; интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»; просторные прогулочные зоны; воркаут-зона.

в котором будут:

Вдобавок к основным зонам будут оборудованы беседки, места для настольных игр и даже площадка для пинг-понга.

На фото: фрагмент внутреннего двора резиденции

На первом этаже первой линии блоков A и B разместятся мультибрендовые бутики Glamour от Podium Italia. Компания представляет на рынке Узбекистана такие люксовые бренды, как Dior, Gucci, Saint Laurent Paris, Tom Ford, Balmain, Prada и другие.





Предложение действует на апартаменты блоках А и B первой линии.

Срок действия акции — до 30 октября, до момента передачи документов в кадастровую службу.





Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−777−77−78 и в офисе продаж Mirabad Avenue.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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