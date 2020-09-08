В резиденции Mirabad Avenue началась акция «7 кв. м в подарок». При объединении двух квартир, расположенных на одной площадке, у покупателей будет возможность получить дополнительные 7 кв. м в подарок. Например, при приобретении двух апартаментов с общей площадью 167 кв. м покупатель платит только за 160 кв. м. И это сэкономит покупателю от 117 млн сумов.
Предложение действует на апартаменты, расположенные на первой линии в блоках А и В. Помимо бонуса на данные апартаменты действует скидка в 16%.
Что получает резидент, приобретая апартаменты в Mirabad Avenue:
- апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту в подарок;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы Kampmann (Германия);
- систему умного дома от Siemens;
- круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
- комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
- два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
- закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
- двухуровневая лаунж-зона;
- интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
- просторные прогулочные зоны;
- воркаут-зона.
Вдобавок к основным зонам будут оборудованы беседки, места для настольных игр и даже площадка для пинг-понга.
На первом этаже первой линии блоков A и B разместятся мультибрендовые бутики Glamour от Podium Italia. Компания представляет на рынке Узбекистана такие люксовые бренды, как Dior, Gucci, Saint Laurent Paris, Tom Ford, Balmain, Prada и другие.
Предложение действует на апартаменты блоках А и B первой линии.
Срок действия акции — до 30 октября, до момента передачи документов в кадастровую службу.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−777−77−78 и в офисе продаж Mirabad Avenue.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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