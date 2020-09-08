Суд в Турции в понедельник, 7 сентября, приговорил уроженца Узбекистана Абдулкадира Машарипова, устроившего теракт в ночном клубе в Стамбуле в 2017 году, к пожизненному тюремному заключению, сообщает агентство Anadolu.

Согласно вердикту, Машарипов получил 40 пожизненных сроков за нарушение конституции и умышленное убийство 39 человек. Он также был дополнительно приговорен к 1368 годам тюрьмы за покушение на убийство 79 человек и нарушение закона об огнестрельном оружии.

Сам Машарипов в ходе судебного процесса отказался признавать вину, заявив, что давал показания под пытками и давлением.

В ночь на 31 декабря 2017 года Абдулкадир Машарипов открыл стрельбу по гостям стамбульского клуба Reina. Жертвами атаки стали 39 человек, включая 27 иностранцев и одного полицейского, еще 79 получили ранения. Власти Турции назвали ответственными за нападение террористическую организацию «Исламское государство». Машарипов был задержан спустя две недели после теракта в одном из районов Стамбула.