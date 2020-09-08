В ходе десятидневной проверки предприятий Ферганской области, выпускающих стройматериалы и текстильную продукцию, а также АГНКС, на 15 производственных объектах выявлены грубые нарушения и хищения свыше 1,3 млн кубометров газа. Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, размер нанесенного ущерба составляет более 1,35 млрд сумов.

Проверка, совершенная газоснабжающей компанией «Худудгазтаъминот» и Ферганским областным управлением СГБ, выявила такие правонарушения, как искажение реальных показаний приборов учета газа, самовольное подключение к газовым сетям общего пользования, умышленная порча приборов учета и их пломб, а также несанкционированный доступ к ним с целью изменения показателей.

К примеру, инспектор «Кокандшахаргаз» в целях проверки показаний счетчиков посетил предприятие «Охак Микс», занимающееся производством извести. Но руководство компании не допустило инспектора к снятию показаний израсходованного объема газа, сославшись на приостановку деятельности предприятия. Позже выяснилось, что на предприятии без проекта была построена печь на 140 тонн по производству извести, в связи с чем потребителю был выставлен дополнительный объем газа более 419 тысяч кубометров.

Другой случай также был выявлен в цехе по производству извести Kokand Higher Lime, расположенном в Узбекистанском районе. Сообщается, что сотрудники газоснабжающего предприятия обнаружили искажение показателей прибора учета газа TDS-80/400. Кроме того, в цеху была выявлена работа двух неучтенных печей для обжига известняка, в которые вмонтированы 82 нестандартные горелки. Согласно составленному протоколу, объем незаконно использованного газа составил более 869 тысяч кубометров.

Аналогичные нарушения были зафиксированы на предприятиях «Кува октош КУББО» в Кувинском районе и «Известь белоснежная» в Узбекистанском районе. На приборах учета газа двух предприятий, расположенных в поселке «Тулаш», отсутствовали пломбы, еще две компании в Кувасае проводили манипуляции с приборами учета газа.

Все материалы по этим и другим нарушениям переданы в правоохранительные органы. Проверки по выявлению других аналогичных случаев продолжаются.