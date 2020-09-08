Узбекистан с 2021 года будет участвовать в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA). Поддержку в подготовке к программе стране оказывает Центр оценки качества образования Института стратегии развития образования Российской академии образования.

В августе для специалистов Министерства народного образования и Государственной инспекции по надзору за качеством образования в рамках программы READ Всемирного банка прошел вебинар с участием заведующей Центра оценки качества образования Галины Ковалёвой. Представляем интервью эксперта пресс-службе госинспекции о том, как проходит подготовка к исследованиям по оценке качества образования и каких результатов оценки можно ожидать.

О совместной работе со специалистами из Узбекистана

Страна поставила перед собой цель участия в международных исследованиях. Это не просто некоторый контроль состояния образования, а направление, которое даст информацию о том, в каком состоянии находится система образования, поможет совершенствовать систему образования и сделать ее более конкурентоспособной. Я уверена, что профессиональный уровень, вовлеченность и мотивация наших коллег из Узбекистана очень скоро дадут хороший результат.

Семинары, которые мы проводим вместе, видятся нам очень важными для подготовки страны к участию в международных исследованиях, которые являются механизмом для глобального повышения конкурентоспособности Узбекистана.

Мы надеемся, что в рамках этого семинара после обсуждения мы выйдем на создание системы повышения квалификации учителей. Инспекция по образованию Узбекистана и министерство создали площадку для обмена опытом узбекистанских и российских учителей, методистов, специалистов в области образования. Она поможет проанализировать, как разные страны готовятся к исследованиям, совместно разработать инструментарий в подготовке страны к международным исследованиям.

Что необходимо для успешного участия в исследованиях PISA и PIRLS

Для того чтобы показать хорошие результаты, нужно иметь хотя бы два фокуса: подготовку учителей и материалов, с которыми они работают. Недаром в международных исследованиях говорят, что качество образования в школе зависит от профессионального уровня учителей. Значит, необходимо вкладывать в подготовку учителей и создавать новый учебно-методический материал.

Министерство народного образования должно создать условия для обеспечения инвестиций, финансирования, методической поддержки в системе повышения квалификации.

Чтобы повысить результаты в международных исследованиях необходимо вести целенаправленную подготовку учителей и менять саму методику преподавания, приоритеты в учебном процессе. А для этого нужно готовить учителей, внедрять более активную систему развивающего обучения и давать учителю материалы, которыми бы он мог более успешно пользоваться в учебном процессе.

В Узбекистане уже изданы сборники с материалами, раскрывающими особенность заданий по исследованиям PISA и PIRLS. И дальше нужно шаг за шагом стараться внедрять именно эти задания и работать над устранением возникающих проблем.

Что даст Узбекистану участие в PISA

Результаты будут получены в конце 2023 года. Считаю, что это очень важное решение. Странам необходимо участвовать в международных исследованиях, поскольку они дают внешнюю оценку с позиции международных стандартов, а не внутреннюю. Это первое. Второе: вряд ли можно сказать о получении каких-то очень хороших, позитивных результатов.

Россия участвует в международных исследованиях с 2000 года, и именно по PISA наши результаты были ниже среднего международного показателя. И только за 18 лет, достаточно много вложив в образование, мы довели результаты до среднего показателя по Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Чем это объясняется? Наша российская школа, в чем-то и советская школа, в большей степени была ориентирована на предметные результаты, на передачу подрастающему поколению хороших, глубоких и прочных знаний. Не было потребности развивать творческий потенциал, не было времени на то, чтобы обеспечить использование этих материалов всеми учащимися в различных реальных жизненных ситуациях.

Направление, в котором вы участвуете, очень важное, и [оценка] вряд ли даст очень высокие результаты. Но чтобы их правильно воспринимать, необходимо коллегам, которые задействованы в исследовании, сделать хороший анализ того, что происходит в наших постсоветских странах.

Беларусь и Украина, которые многое сделали (особенно Беларусь), не меняя свою систему образования, добились результатов, сравнимых с российскими. Но все равно ниже, чем средние международные. Это связано с тем, что у нас была другая ориентация системы образования — на подготовку инженерных кадров, на хорошие и прочные знания. Это было очень важно, но мы не смогли обеспечить и другую сторону.

Имея понимание того, как организована в Узбекистане система образования, какие изменения происходят в других странах, можно хотя бы сделать некоторый прогноз по поводу того, какие будут результаты, а самое главное, как подготовить людей.

Поэтому мой совет — идти к цели шаг за шагом, вводить те идеи, реформы, которые объявлены. А с другой стороны, готовить общественность, профессиональное сообщество к детальному обсуждению результатов, к тому, что мы будем делать с этими результатами и как подготовить страну воспринимать те результаты нормально, как платформу для развития.

По каким направлениям PISA узбекистанские ученики смогут показать хорошие результаты, а по каким — нет?

Поскольку Узбекистан участвует впервые в этих исследованиях, конкретных результатов пока нет, и трудно что-либо сказать. Но я ожидаю, что по математике и естественным наукам они смогут дать более высокие результаты, чем по читательской грамотности.

Дело в том, что чтение как инструмент PISA сильно изменился. И мы с вами видели, что и российские результаты немного ухудшились 2018 году. Поэтому не только был введен новый формат оценки тестирования учащихся (компьютерный формат), школьникам предложили совсем другие тексты: тексты многоаспектные, тексты, в которых нужно выявить противоречие, определить точку зрения или качество источников. В математике и естествознании мы надеемся, что как и в Казахстане, Азербайджане и Грузии, уже на первых этапах ваша страна покажет более высокие результаты. Мы очень надеемся.