CityNet — это одна из ведущих компаний в области информационных и инновационных технологий в Узбекистане. Компания представляет широкий ассортимент товаров и таких услуг, как:

интеллектуальное видеонаблюдение;

IP- и аналоговая телефония;

охранно-пожарная сигнализация;

система пожаротушения;

системы контроля и управления доступом;

парковочная система;

интернет-провайдер;

огнезащитная обработка конструкций;

звуковое оповещение и управление эвакуацией;

поставка специализированного оборудования для слаботочных систем;

центр обработки вызовов;

автоматизация инженерных систем;

структурирование кабельных сетей (ЛВС, ВОЛС, телефония);

системы конференц связи;

проектирование слаботочных систем.

Официальный шоурум компании CityNet





В официальном шоуруме компании каждый покупатель может получить ответы на все интересующие его вопросы и подробно ознакомиться с широким ассортиментом продукции.

Promobot V4





Компания CityNet представляет сервисный робот для бизнеса — Promobot V4. Он общается с людьми, отвечает на вопросы, свободно передвигается и подключается к внешним системам и сервисам. Его можно применять в качестве консультанта, промоутера, администратора, экскурсовода и так далее. Владелец робота может легко добавлять в программу Promobot V4 новые фразы, создавать собственные движения, эмоции.

Системы контроля и управления доступом (СКУД)





СКУД предназначена для автоматического гибкого управления доступом людей в здания и помещения организации, въездом и выездом автотранспорта на охраняемую территорию. Системы CityNet имеют множество функций:

применение различного способа идентификации: по отпечатку пальцев, лицу, сетчатке глаза, карте, пин-коду и так далее;

учет проноса железных изделий;

определение температуры сотрудников.

Сервер вендоров Supermicro DELL, HP





Серверы представляют собой мощные вычислительные компьютеры, предназначенные для решения масштабных задач. Они содержат один или несколько высокопроизводительных процессоров, большой объем оперативной памяти, RAID-массивы жестких дисков (избыточный массив независимых дисков), блоки питания с возможностью автономного функционирования в случае сбоя электроэнергии.

CityNet является поставщиком серверов различного назначения. Компания также представляет услуги установки виртуального сервера, любых операционных систем, программных обеспечений и настройки их необходимым образом.

Системы постов наблюдений





Видеонаблюдение является востребованной системой для охранных мониторинговых целей. Установив ее, можно фиксировать и предотвращать различные несчастные случаи, осуществлять мониторинг производственного процесса и так далее. Для этого в индустрии интеллектуальных технологий существует множество типов видеокамер.

CityNet предлагает новейшую систему наблюдений высокого качества. Специалисты компании предоставят современное и эффективное решение с учетом пожеланий клиента и особенностей проекта.

Сервисные услуги компании CityNet

Основное преимущество CityNet — это предоставление полного спектра услуг от проектирования до внедрения, а также разработка индивидуальных решений для проекта с учетом его специфики. Приобретая продукты CityNet, клиенты могут полностью доверить их установку и настройку специалистам компании.

Опытные сотрудники не только доставят заказ, но и оперативно и качественно установят даже самые сложные системы, требующие специальные сертификаты.

Для постоянного взаимодействия с заказчиками компанией разработана система технической поддержки клиентов в режиме 24/7.

CityNet — это качество на первоклассном уровне, квалифицированное обслуживание и гарантия качества на долгое время.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 95−420−11−11, (+998) 71−202−11−11.

Адрес: Шайхантаурский р-н, ул. Кичик Халка Йули, 2А.

Telegram: t.me/citynet_uzb

Сайт: citynet.uz

Instagram: @citynet.uz

Facebook: fb.com/citynetuz

На правах рекламы.