В первую неделю сентября увеличилось количество вызовов скорой помощи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на главного врача Ташкентской станции скорой медицинской помощи Умидулло Рискиева.

«Общее количество звонков, поступивших в колл-центр скорой медицинской помощи столицы за последние 7 дней августа составило 18316, а за 7 дней сентября — 19707, — сказал главврач станции. — Эти цифры показывают, что за последнюю неделю общее количество звонков увеличилось на 1391».

По словам Умидулло Рискиева, из поступивших 1−7 сентября 6145 обращений (31,2% от общего числа звонков) были связаны с повышением температуры тела, 3091 (15,7%) — с острыми респираторными заболеваниями, 814 (4,1%) звонков были совершены пациентами с симптомами пневмонии.

Минздрав вновь призвал население к бдительности и строгому соблюдению правил самозащиты от коронавируса.

«Если люди будут регулярно мыть руки, правильно и постоянно носить медицинскую маску в общественных местах и на работе, помнить о соблюдении социальной дистанции, они смогут защитить себя не только от коронавирусной инфекции, но и от сезонных острых респираторных заболеваний», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Минздрав сообщил, что с 26 августа по 6 сентября ежедневное количество обращений в службу скорой помощи в целом по Узбекистану увеличилось с 29,3 тысячи до 34,2 тысячи. Число обращений, связанных с острыми респираторными заболеваниями, увеличилось с 2200 до 3000, связанных с повышением температуры тела, — с 2500 до 3500.

Напомним, с 15 августа в Узбекистане началось поэтапное смягчение карантина: запущен общественный транспорт, включая столичное метро, возобновили работу сферы услуг и развлечений, общепит вновь принимает гостей на летних площадках и в закрытых помещениях.