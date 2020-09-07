После шестимесячного перерыва 329 государственных школ в Узбекистане с 7 сентября возобновили занятия в обычном режиме и приняли учеников, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Фото: МНО.

Напомним, с 16 марта школы страны были закрыты на карантин в связи с эпидемией COVID-19, учащиеся перешли на онлайн-обучение.

В МНО отметили, что до 5 сентября Центры санитарно-эпидемиологического благополучия изучали состояние готовности школ к новому учебному году и проводили дополнительные тренинги для сотрудников школ, которые продолжаются до сих пор.

«Решение о возобновлении работы школ принимается местными кенгашами народных депутатов на основе заключения Центров санэпиднадзора», — добавили в министерстве.

Пресс-служба МНО напомнила, что новый учебный год в государственных школах официально начнется 14 сентября. По данным министерства, количество действующих общеобразовательных школ в стране составляет 9942.

Ранее МНО утвердило требования к проведению уроков в школах, а также список предметов, которые временно не рекомендуется проводить в традиционном формате.