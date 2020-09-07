Узбекистану требуется время для оценки эпидемиологической ситуации в стране после смягчения карантина перед тем, как открывать авиасообщение с Россией. Об этом в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» заявил директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев.

Первый замглавы Минздрава напомнил, что решения Специальной республиканской комиссии по возобновлению авиасообщения и определению порядка въезда и выезда граждан принимаются с учетом мнения эпидемиологов.

«У нас есть порядок, в соответствии с которым мы определяем, где (за рубежом.- „Ъ“) выявляется меньше новых случаев и случаев на душу населения, где достаточно серьезно проводится ПЦР-обследование, чтобы были достоверные результаты по заразившимся. В соответствии с этим анализом принимается решение по открытию авиасообщения. Это динамичный процесс, думаю, дальше границы будут открываться все шире», — сообщил он.

Баходир Юсупалиев допустил возможность возобновления авиасообщения с Россией в сентябре, но уточнил, что необходимо время для оценки ситуации в стране после смягчения карантина с 5 сентября.

«Я бы сказал: может быть, и в сентябре. Но вы поймите, мы держали карантин два месяца с 15 мая, потом было послабление, и в результате мы получили новый всплеск, рост заболеваемости и вынуждены были ввести очередной карантин до 15 августа. С 15 августа его несколько ослабили, и новые послабления введены с 5 сентября. Мы, как и все страны, открываем школы, дошкольные учреждения. И нам нужно время, чтобы теперь оценить ситуацию в республике. Если заболеваемость будет снижаться, это создаст предпосылки для возобновления авиасообщения», — заявил директор Агентства санэпидблагополучия.

По его словам, Узбекистан также готовится к возможной второй волне COVID-19.

«Да, ждем и готовимся к ней. Осень-зима — это наслоение других инфекций, в том числе гриппа, ОРВИ. Карантинные меры практически все ослаблены, контакты между людьми увеличиваются, открываются школы, вузы, детсады», — добавил он.

Ранее Баходир Юсупалиев рассказал, что Узбекистан выбирает между участием в третьей стадии клинических испытаний вакцины против коронавируса и приобретением вакцины уже после успешного завершения всех испытаний.

3 сентября авиакомпания Uzbekistan Airways возобновила регулярные международные перелеты, организованы рейсы в Дубай, Франкфурт, Стамбул, Алматы и Бишкек.

Кроме того, с 5 сентября в Узбекистане в рамках дальнейшего смягчения карантинных мер разрешена работа театров, кинотеатров, общепит получил возможность принимать посетителей внутри заведений, возобновились религиозные службы.