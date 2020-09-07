ЖК Manhattan будет построен в современном архитектурной стиле и расположится в престижном районе Дархан напротив Central Park, бывшего парка им. Тельмана.

Квартал, строящийся между станцией метро «Хамида Алимджана» и парком, будет состоять из домов класса бизнес и элит. Это центр, имеющий прекрасную инфраструктуру в шаговой доступности. Парки, торговые центры, школы, ташкентский бродвей и прочие необходимые места для комфортного проживания находятся рядом.

Из ЖК Manhattan можно легко добраться до любой точки столицы. Дорога до аэропорта займет 15 минут, до вокзала «Ташкент» — 10 минут. Строительством занимается компания First Development Group.

Новый взгляд на центр столицы

Проект строительства целого квартала, разделенного на несколько фаз, состоит не только из жилья, но и гостиниц и бизнес-центров. Также здесь расположатся большой пешеходный бульвар от фонтанов «Дархан» до центрального парка. Это место будет новой точкой притяжения на карте города. Еще одним ярким и узнаваемым элементом станет здание треугольной формы. На необычный дизайн архитекторов вдохновил Флэтайрон Билдинг (здание-утюг) — символ Нью-Йорка.





Девелопер FDG реализует новый взгляд на столицу в трех фазах ЖК Manhattan :

Prime — территория для тех, чья жизнь протекает в движении в сердце Ташкента;

Central — жилье для тех, кто предпочитает находиться в центре событий и получать достойный уровень комфорта и сервиса;

SOHO — район с особой атмосферой: свободной, молодежной, творческой. Здесь расположатся галереи, рестораны, кафе и модные бутики.

Чтобы создать пространство для полноценной и насыщенной жизни, девелопер предусмотрел в проекте на Дархане не только жилую и развлекательную, но и деловую инфраструктуру. Человек сможет жить, работать и отдыхать в пределах одного благоустроенного квартала.

Каким будет Манхэттен на Дархане

Жизнь в ташкентском Манхэттене не будет изолированной. Люди будут приезжать сюда, чтобы встретиться с друзьями, пройтись по магазинам, послушать уличных музыкантов и выпить чашку кофе за уличным столиком, наблюдая за многоголосым людским потоком. А после — неторопливо дойти до парка и продолжить прогулку там.





«В проекте Manhattan мы воссоздаем дух и атмосферу динамичного Нью-Йорка. Новый квартал придется по вкусу активным, деловым людям, которые ценят комфорт и знают цену времени. Нам кажется, это именно то, что нужно узбекистанцам нового поколения — пространство с ярко выраженной индивидуальностью, созданное специально под их энергичный стиль жизни», — рассказал генеральный директор компании FDG Ойбек Шодиев.

Развитая и продуманная инфраструктура ташкентского Манхэттена обеспечит жильцам новых жилых комплексов достойные условия проживания и отдыха. Поклонники здорового образа жизни смогут тут заниматься спортом, мамы с детьми и представители старшего поколения — гулять на свежем воздухе, молодежь — весело проводить время.

В расположенном неподалеку Central Park проходят городские фестивали, концерты и народные гуляния. Достаточно выйти за пределы тихого двора, чтобы разом оказаться в гуще событий.





О старте продаж

Первой стадией масштабного и амбициозного проекта стал ЖК Manhattan Prime с квартирами бизнес-класса. Комплекс состоит из шести домов по 16 этажей каждый и включает в себя 360 квартир. Площади будут варьироваться от 39,8 до 120 кв. м.

«Если вы давно мечтаете купить квартиру на Дархане, то ЖК Manhattan — ваш оптимальный вариант. Уже сейчас можно оставить заявку по телефону, в социальных сетях или в офисе FDG. А для первых 30 покупателей квартир в ЖК Manhattan Prime мы подготовили выгодное спецпредложение. Они получат от First Development Group гарантированную скидку, которая позволит им приобрести жилье в этом районе по более низкой цене», — поделился начальник коммерческой дирекции компании FDG Олжас Курманалиев.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: fdg.uz

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