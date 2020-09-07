В Узбекистане ежедневно проводится 30−40 тысяч тестов на COVID-19, сообщил в понедельник член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Рустам Икрамов.

По его словам, со 2 сентября положительный результат теста по итогам лабораторных анализов ежедневно регистрируется у 200−300 человек (в начале августа эта цифра превышала 700, в конце — более 350).

В середине июля сообщалось, что в день суммарно проводится 20−22 тысячи тестов.

В Узбекистане производством тест-систем, основанных на анализе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), занимается компания Biotest-Lab.

«Газета.uz», основываясь на открытых данных о государственных закупках, раскрытых Министерством финансов, выяснила, что Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия закупило 400 тысяч тест-систем у Biotest-Lab на сумму 23,6 млрд сумов.

Сначала компания продавала набор реактивов для определения коронавируса по 80696 сумов за единицу, затем снизила цену до 56150 сумов.