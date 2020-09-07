Члена Координационного совета (КС) Марию Колесникову утром 7 сентября посадили в микроавтобус с надписью «Связь» в центре Минска и увезли в неизвестном направлении, сообщает TUT.BY со ссылкой на свидетельницу произошедшего.

Затем пропала связь с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым, отмечает издание.

В МВД Беларуси заявили, что не располагают информацией о задержании троих представителей Координационного совета, включая Марию Колесникову. В Комитете государственного контроля и Следственном комитете также сообщили, что не имеют информации о задержании членов КС.

Возможное похищение Колесниковой и двух представителей КС прокомментировала соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

«В очередной раз режим показывает, что действует только путем запугивания. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу», — заявила она.

В Минске и других городах Беларуси 6 сентября вновь прошли акции протеста, пишет TUT.BY. Демонстрации в стране не прекращаются четвертую неделю подряд — с момента объявления результатов выборов президента 9 августа.

По данным издания, самой многочисленной стала акция в Минске. В Марше единства, по подсчетам журналистов, приняло участие не менее 100 тысяч человек. Участники марша прошли по центру города и дошли до Дворца независимости (резиденция президента Беларуси — ред.).

«Другие сопутствующие атрибуты воскресных протестов: колючая проволока, военная техника, водометы, машины для разгона толпы, несколько закрытых станций метро, отсутствие мобильного интернета и проблемы с мобильной связью», — пишет TUT.BY.

Как и прежде, акции сопровождались жесткими задержаниями протестующих. TUT.BY и Nexta опубликовали видеозаписи с как минимум несколькими случаями избиений митинговавших сотрудниками правоохранительных органов.

По официальным данным МВД Беларуси, в воскресенье в стране зафиксированы 42 протестные акции, в которых приняли участие около 31 тысячи человек. На них было задержано 633 человека, 363 — отправлены в места содержания до суда.