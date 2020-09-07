Ежегодно в мире от последствий загрязнения воздуха умирает 7 миллионов человек многие из которых болели раком, респираторными или сердечными заболеваниями. У детей чаще проявляется астма, хроническая легочная недостаточность, задержка роста, детское ожирение и умственная отсталость, сообщил Центр новостей ООН в Международный день чистого воздуха, который отмечается 7 сентября.

В период пандемии COVID-19 люди стали меньше летать на самолетах и пользоваться общественным транспортом, ученые обнаружили во многих городах мира резкое снижение концентрации загрязнителей воздуха, особенно уровня содержания оксидов азота. Это стало, в основном, следствием сокращения движения транспорта в городских районах.

Однако, как отмечают эксперты, качество воздуха зависит от множества других загрязнителей, не связанных с транспортом. Например, уровень загрязнения атмосферы мелкими частицами, попадающими в воздух при отоплении жилых и других зданий или при удобрении полей, не снизился.

«Это показывает, что для эффективной защиты от воздействия загрязнения воздуха в городах важны комплексные межотраслевые меры, выходящие за рамки транспортного сектора», — говорится в сообщении Европейской экономической комиссии ООН.

Его авторы напомнили, что загрязнение воздуха наносит вред не только здоровью человека, но и экономике. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды составляет не менее 20% национального ВВП в 10 странах европейского региона.

В Международный дня чистого воздуха в Европейской экономической комиссии ООН напомнили о важности соблюдать Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.

Спустя 40 лет эта Конвенция остается единственным региональным документом подобного рода в мире. Она играет важнейшую роль в налаживании международного сотрудничества, особенно в свете того, что загрязнители воздуха пересекают национальные границы и могут перемещаться на тысячи километров. Коллективные усилия в рамках Конвенции уже дали результаты: например, с 1990 года в Европе выбросы вредных веществ, включая твердые частицы и серу, сократились на 30−80 процентов. Однако предстоит решить еще много задач.

Согласно недавнему исследованию ООН, уровень загрязнения воздуха не превышает минимально допустимых норм только в десяти странах, входящих в Европейскую экономическую Комиссию: Ирландии, Исландии, Испании, Эстонии, Канаде, Норвегии, Португалии, США, Швеции и Финляндии.