Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 7 сентября достигло 43775, сообщило Министерство здравоохранения.

Скончались еще два пациента с COVID-19 — 58-летняя жительница Чиланзарского района Ташкента Ё. О. и 36-летний житель Джизака Д. М. Общее число умерших, по официальным данным Минздрава, составляет 350.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 41227 человека (94%). На лечении в медучреждениях находятся 2148 пациентов, из них 375 — в тяжелом состоянии и 219 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев за 6 сентября составил 293. За день скончались 5 человек (все — в Ташкенте).