За последние 25 дней в Узбекистане выздоровело почти 18 тысяч пациентов с коронавирусом, а показатель выздоровления от COVID-19 увеличился с 73% до 94%, сообщил начальник Главного управления организации лечебно-профилактической помощи Минздрава Фаррух Шарипов.

«Не стоит предаваться самоуспокоению из-за положительных показателей», — заявил он.

Согласно статистике, за последние 5−6 дней, с 26 августа количество обращений в службу скорой помощи увеличилось с 29,3 тысячи до 34,2 тысячи [в день]. Число обращений, связанных с острыми респираторными заболеваниями, увеличилось с 2200 до 3000, связанных с повышением температуры тела, — с 2500 до 3500.

«В то же время увеличилось количество обращений в амбулаторные учреждения с такими заболеваниями, как повышенное давление, избыточный вес, диабет. Тот факт, что количество заявок, связанных с симптомами пневмонии, увеличилось с 244 до 305, требует от всех вновь проявить бдительность и внимательность, а также строго соблюдать требованиям карантина», — указал Фаррух Шарипов.

Ранее Минздрав представил обновленные данные о том, жители каких возрастов оказались наиболее уязвимы к коронавирусу: большинство заразившихся — в возрастной категории 40−49 лет, а погибших — в группе 60−70 лет. Кроме того, 564 пациентов находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.