«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов булочек на любой вкус.

Бейглы — булочки к завтраку





Вкусные, слегка сладковатые бейглы принято разрезать на две половинки, класть разные начинки и подавать к завтраку или ланчу.

«Сердечки»





Мягкие, нежные и очень вкусные булочки-плюшки. Очень нравятся детям, да и взрослые не откажутся от такой выпечки.

Булочки с яблоками и корицей





Эти булочки готовятся очень просто, а в итоге — красота с приятным тонким ароматом и удивительным вкусом.

Булочки с арахисовой начинкой





Нежные и воздушные булочки с арахисовой начинкой порадуют близких и станут отличным дополнением утренней чашки кофе.

Булочки с джемом





Домашние булочки можно готовить с любым повидлом или джемом, поэтому румяные свежие булочки не могут надоесть.

Булочки с сыром и зеленью





Отличный рецепт ароматных булочек с зеленью и сыром для очень занятых хозяек. На приготовление теста уйдет всего 30 минут.

«Чесночные узелки»





Мягкие, воздушные, пикантные булочки с чесночным маслом прекрасно подойдут вместо хлеба к первым и вторым блюдам.

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