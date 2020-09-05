«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов булочек на любой вкус.
Бейглы — булочки к завтраку
Вкусные, слегка сладковатые бейглы принято разрезать на две половинки, класть разные начинки и подавать к завтраку или ланчу.
«Сердечки»
Мягкие, нежные и очень вкусные булочки-плюшки. Очень нравятся детям, да и взрослые не откажутся от такой выпечки.
Булочки с яблоками и корицей
Эти булочки готовятся очень просто, а в итоге — красота с приятным тонким ароматом и удивительным вкусом.
Булочки с арахисовой начинкой
Нежные и воздушные булочки с арахисовой начинкой порадуют близких и станут отличным дополнением утренней чашки кофе.
Булочки с джемом
Домашние булочки можно готовить с любым повидлом или джемом, поэтому румяные свежие булочки не могут надоесть.
Булочки с сыром и зеленью
Отличный рецепт ароматных булочек с зеленью и сыром для очень занятых хозяек. На приготовление теста уйдет всего 30 минут.
«Чесночные узелки»
Мягкие, воздушные, пикантные булочки с чесночным маслом прекрасно подойдут вместо хлеба к первым и вторым блюдам.
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