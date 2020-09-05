Финансовый сервис SalamPay создан специально для тех узбекистанцев, кто заботится о своих родных и близких, находясь вдали от дома. Благодаря ему можно отправить денежные переводы без комиссии из России в Узбекистан. Мобильное приложение бесплатное.

Не нужно никуда идти и ждать своей очереди — деньги отправляются в любое время. Перевод можно сделать с российской банковской карты, а получить — на узбекскую UzCard любого банка.

Чтобы воспользоваться услугой нужно скачать мобильное приложение SalamPay в AppStore или Google Play.

Приложение доступно на русском, узбекском, таджикском, азербайджанском, и кыргызском языках.

В случае возникновения каких-либо вопросов можно обратиться в службу поддержки, которая работает круглосуточно.

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