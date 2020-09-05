Женщины в современном обществе давно перестали довольствоваться ролью домохозяйки, жены или мамы. Они все чаще занимают руководящие посты или открывают собственное дело. В 2020 году количество женщин, наладивших предпринимательскую деятельность, превышает 38 тысяч. Они создали свыше 58 тысяч рабочих мест.

И поэтому IT Park при содействии проекта USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды запустил проект Tumaris Tech по поддержке женского технологического предпринимательства в Узбекистане.

Особенность данного проекта заключается в том, что предоставляемые курсы и программы развития нацелены на женщин-предпринимателей в сфере IT, которые мечтают превратить свои идеи в прибыльный бизнес.

Основная задача проекта — создание комфортных условий для получения женщинами дополнительного образования и всесторонняя поддержка в продвижении их проектов. То есть предполагается усиленное вовлечение женщин в ICT-экосистему: от развития BPO (Business Process Outsourcing) за счет предоставления образования для женщин, желающих работать как фрилансеры, до развития стартапов и обучения инвестициям.

Проект обладает несколькими ключевыми компонентами, где реализуется трехуровневая система поддержки. Сначала женщины приобретают базовые практические навыки в IT, необходимые для развития. Затем, уже обладая этими знаниями, они могут сгенерировать идею и получить профессиональную поддержку в развитии своего стартапа. В итоге успешные идеи могут получить финансирование. Также некоторая часть участниц сможет пройти обучение, чтобы получить знания, необходимые для инвестирования, тем самым запуская устойчивый механизм развития женского предпринимательства и стартап-экосистемы в Узбекистане.

Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться на сайте и оставить заявку в виде презентации своего стартапа. Образец презентации можно найти по той же ссылке.

Регистрация продлится до 10 сентября включительно.

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