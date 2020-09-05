Узбекистанский производитель кондитерских изделий Crafers выходит на рынок США. Компания выбрала A-Com Global Logistics of NY в качестве своего партнера по логистике и Eats and Treats International — как эксклюзивного североамериканского импортера.

A-Com Global Logistics of NY — ведущий поставщик логистических и экспедиторских услуг, участвующий в двусторонней торговле между США и Узбекистаном.

Согласно планам, полная линейка поступит в США во второй половине сентября 2020.

Выйти на рынок США Crafers поможет фирма Broad Street Capital Group, занимающаяся банковскими услугами, проектным и торговым финансированием. Она разработает и внедрит стратегию выхода Crafers на рынок, поможет построить свою организационную и дистрибьюторскую инфраструктуру в США.

Нью-йоркская юридическая фирма Lipman Law PLLC и Kosta Legal из Ташкента предоставят стратегические юридические консультации и услуги.

В компании ожидают, что сотрудничество с ведущими логистическими и юридическими фирмами поможет выстроить грамотную стратегию и тактику выхода на американский рынок.





Crafers намерен продавать свою продукцию во всех 50 штатах. Первоначально продажи будут ориентированы на розничные рынки.

Компания также наладила отношения с Советом по международным делам Америки для поддержки образовательной программы для молодежи WorldQuest.

В связи с этим Crafers планирует представить собственную образовательную онлайн/оффлайн-программу в первом квартале 2021 года. Она призвана углубить и укрепить отношения между старшим и младшим поколением, а также улучшить образовательные навыки за пределами формальной учебной среды.

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