3 сентября политолог Камолиддин Раббимов, ныне проживающий во Франции, на своей странице в Facebook высказался о ценностях государственности в Узбекистане.

Политолог

Фото: Камолиддин Раббимов / Facebook

В своей публикации он отметил, что «ценности — это выводы, сделанные на основе долгих наблюдений, правила, преимущества, важные понятия, принятые на основе выводов».

Политолог считает, что в каждом обществе и государстве будут свои ценности. Без них общество окажется под давлением хаоса и беспорядка, взаимного обмана. Важнейшим общественным соглашением в Узбекистане являются ценности, закрепленные в Конституции, указал он.

Ценности Конституции Узбекистана — человеческое достоинство и воля, свободы, демократия и разделение властей, их постоянная сменяемость. Все это не личные выводы и опыт народа Узбекистана, а опыт и выводы мира, отметил Камолиддин Раббимов.

«Однако главной ценностью государственности Узбекистана в последнюю четверть века было удержание власти в своих руках путем обмана, угнетения и борьбы с народом. У власть имущих не было никакой другой ценности!» — считает он.

Эксперт напомнил, что Конституционный суд является «главным блюстителем, наблюдателем, защитником, исполнителем конституционных ценностей в Узбекистане».

«О существовании Конституционного суда в Узбекистане никто не слышал ни последние 25 лет, ни последующие четыре года. Что делать остальным, если Конституционный суд в Узбекистане регулярно и грубо нарушает закон и не соблюдает Конституцию и конституционные законы?» — задался вопросом Камолиддин Раббимов.

Он привел пример статью 6 Закона «О Конституционном суде Республики Узбекистан», где указано, что одно и то же лицо не может быть избрано судьей Конституционного суда более двух раз. По его словам, действующий председатель КСУ Бахтияр Мирбабаев избирался судьей пять раз.

Кроме того, политолог указывает, что возраст председателя суда должен быть не более 70 лет, а Бахтияру Мирбабаеву исполнилось более 75 лет.

«Чтобы скрыть эти нарушения, сайт Конституционного суда даже не предоставил информацию о биографии председателе суда! Защищают ли такие судьи и судебная власть ваши права?» — спросил он.

«Независимо от политической системы, проблемы народа Узбекистана не решатся сами по себе, не осядут на землю, не взлетят в воздух. Проблемы людей либо решаются эффективно, либо эти проблемы власть переложит на себя. Законы должны работать, ценности должны признаваться и соблюдаться. Незаконно нарушенные права людей должны быть восстановлены. Не восстановление их прав сегодня станет для властей только негативной энергией, но эти проблемы никуда не денутся», — указал Камолиддин Раббимов.

Депутат

Фото: profillimaktab.uz.

5 сентября депутат, член фракции «Адолат», заместитель председателя Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Шухрат Полвонов отреагировал на публикацию о том, что Бахтияр Мирбабаев незаконно занимает пост председателя Конституционного суда.

Парламентарий, также ссылаясь на статью 6 закона о Конституционном суде отметил, что предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного суда составляет как правило 70 лет.

«Проще говоря, судьей Конституционного суда может быть гражданин моложе 70 лет и старше. Использование слова „как правило“ в законах означает, что оно не носит императивного характера и является одной из форм законодательной техники, используемой для описания текстов законов», — заявил он.

Шухрат Полвонов указал, что Бахтияр Мирбабаев ранее избирался в Конституционный суд на основании предыдущего закона, который устанавливал пятилетний срок, но не уточнял число переизбраний. Статьей 31 Закона «О нормативных правовых актах» установлено, что нормативно-правовые акты не имеют обратной силы и применяются к общественным отношениям, возникшим после введения их в действие.

«Таким образом, требования статьи 6 Конституционного закона „О Конституционном суде Республики Узбекистан“ распространяются на судей Конституционного суда, избранных после 1 июня 2017 года. Неправильно применять установленные ограничения по отношению к судьям, избранным сроком на 5 лет, в период с 1995 по 2017 годы», — сказал депутат.

Сообщается, что после принятия нового закона Бахтияр Мирбабаев был избран судьей Конституционного суда 24 августа 2017 года, а срок его полномочий истекает 24 августа 2022 года. По истечении этого срока действующий закон не запрещает Мирбобоеву быть избранным судьей Конституционного суда на второй пятилетний срок, отметил Шухрат Полвонов.

«Таким образом, мнение о том, что действующий председатель Конституционного суда пять раз незаконно избирался судьей КСУ, является необоснованным и противоречащим закону», — подчеркнул он.

Парламентарий также привел международный опыт. Например, в Российской Федерации срок полномочий судьи Конституционного суда не ограничен, а максимальный возраст для занятия должности судьи составляет 70 лет. Однако это требование не распространяется на председателя Конституционного суда, а нынешнему председателю Валерию Зорькину 77 лет. Большинство судей старше 66 лет.

74-летний Лоран Фабиус также является председателем Конституционного совета Франции, срок полномочий которого истекает до 2025 года. В Австрии все члены суда, включая председателя и заместителя председателя, избираются пожизненно до пенсионного возраста, а в Норвегии и Мальте — председатель суда избирается пожизненно.

«Авторам статей следует знать, что закон „О судах“ включает положение о том, что судя в установленном порядке назначается или избирается на первоначальный пятилетний срок, очередной десятилетний срок и последующий бессрочный период пребывания в должности», — уточнил депутат.

Шухрат Полвонов считает, что В закон «О Конституционном суде Республики Узбекистан», принятый в 2017 году, заложил основы для формирования и деятельности Конституционного суда, соответствующего новым и самым демократичным международным стандартам.

Конституционный суд избирается Сенатом Олий Мажлиса по представлению президента из числа лиц, рекомендованных Высшим судейским, включая представителя от Каракалпакстана.

Председатель Конституционного суда и его заместитель избираются из числа судей Конституционного суда на его заседании. «Проще говоря, судьи сами решают, кто будет председателем», — добавил парламентарий, напомним, что до реформ 2017 года кандидата на пост председателя Конституционного суда выдвигал президент.

Шухрат Полвонов добавил, что полномочия Конституционного суда были дополнительно расширены, и был введен ряд демократических механизмов для мониторинга состояния конституционной легитимности в стране.

В этот же день Конституционный суд избрал из этого состава председателя — им стал Бахтияр Мирбабаев, а также заместителя председателя — Аскаржон Гафуров.

Бахтияр Шамсутдинович Мирбабаев с 2014 года занимает должность председателя Конституционного суда (в 2017 году переизбирался). В 2009 году сообщалось, что верхняя палата парламента избрала Бахтияра Мирбабаева заместителем Конституционного суда на четвертый срок.