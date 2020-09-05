Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 4 сентября около 8:20 утра на пересечении улиц Оби Хаёт и Файзли в Сергелийском районе, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Водитель Matiz, 72-летний Лелий К., при совершении поворота налево не пропустил двигавшийся по прямой на пересекаемой дороге и имеющий приоритет автомобиль Spark, которым управлял 27-летний Шукуржон М. В результате произошло столкновение.

Автомобиль Matiz, продолжив движение по инерции, столкнулся с припаркованным на обочине Cobalt.

В результате ДТП водитель Matiz от полученных травм скончался на месте происшествия. Ведется доследственная проверка.