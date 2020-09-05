Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаеа на выездном заседании 5 сентября отметила оперативность и решимость президента Шавката Мирзиёева во время бедствий в Бухарской и Сырдарьинской областях.

По ее словам, катастрофа на Сардобинском водохранилище и ее последствия вызвали беспокойство не только сырдарьинцев, но и всего народа.

«Бедствия в 2020 году не ограничились только пандемией коронавируса. Вы видели, какой ущерб социальным объектам, жилым домам нанес сильный ветер в Алатском районе Бухарской области. Трагедия на Сардобинском водохранилище и ее последствия вызвали волнение и беспокойство у всего народа. Все семьи, каждый человек об этом думал», — сказала она.

«Не у каждого руководителя страны есть такая решимость, оперативность. Ни один руководитель страны сам не проводит селекторное совещание, не интересуется будущим школ, состоянием медицинских учреждений или работниками сельского хозяйства или строительства… Ни один глава государства не проводит такие селекторы, так глубоко не изучает проблему. Понаблюдайте за [руководителями стран] в мире. Мы должны это ценить и поддерживать проводимую политику», — заявила Танзила Нарбаева.

Глава верхней палаты парламента подчеркнула, что поддержка семей пострадавших стала общенациональной, а акция «Помоги Сардобе» еще больше сплотила народ.

«Ни от кого не было поручений тогда. Но области, регионы сами отправили помощь Сардобе», — заявила она.

Танзила Нарбаева указала, что «будут выявлены причины происшествия на Сардобинском водохранилище и дана правовая оценка».

«Не должно быть никаких сомнений в этом. Но жизнь продолжается, и теперь нужно больше внимания уделять поддержке пострадавшего населения, удовлетворять потребности людей», — сказала она.

Ранее Сенат на выездном заседании в Сырдарье обсудил ход ликвидации последствий техногенной катастрофы на Сардобинском водохранилище. Только 83,4% эвакуированных вернулись в прежние места проживания. План по строительству 66 многоэтажных домов выполнен на 56%. Точный размер ущерба, нанесенного 143 предпринимателям, не подсчитан.