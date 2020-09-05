Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса на утро 5 сентября превысило 43 тысячи и составило 43169, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 4 сентября было подтверждено 278 новых случаев (днем ранее — 257).

Число скончавшихся пациентов с COVID-19, по статистике Минздрава, достигло 341, за предыдущий день оно выросло на 5 человек.

Число вылечившихся в стационарных условиях на данный момент составляет 40432, или 93%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 2396 человек, состояние 368 из них тяжелое, 179 — крайне тяжелое.